Tamsweger Schüler kreierten Drink zur Stress-Bewältigung

Im Fach "Junior Company" entwickelte die Klasse 3 AHK das Schülergetränk "Mind Mix" und lernte dabei viele betriebswirtschaftliche Belange.

Von der Firmengründung bis zur Auflösung einer Firma - viele betriebliche Geschäftsfelder wie Marketing, Ein-/Verkauf, Geschäftsführung, Finanzabteilung und Produktion beinhaltet das betriebswirtschaftliche Nebenfach "Junior Company", das erstmals an der HAK Tamsweg umgesetzt wurde. Dir. Herbert Giegerl: "Es war lange ein Herzensanliegen, an diesem realen Format teilzunehmen. Mit unserer Pädagogin Theresa Feuchter war jetzt der ideale Zeitpunkt dafür. Nun wissen wir, wie es funktioniert, und können es jederzeit wiederholen." Im Kern ging es für die 16 Schüler ab Schulbeginn um die Gründung einer realen Firma - mit realem Geld -, die ein Produkt auf den Markt bringt: "Die Ideen reichten von Handseifen über Bienenwachstücher bis hin zu Trinkflaschen. Generell ging es uns dabei darum zu erkennen, welches Produkt noch am Markt fehlt", sagen Daniel Thanner und Daniel Perner, die den Bereich Marketing innehaben. Geschäftsführer ist übrigens Lorenz Kreiter, der gleichzeitig Klassensprecher ist.

Entscheidend in ihrer Überlegung war auch: "Was können wir in unser Region am besten mit einer entsprechenden Experten-/ Produktionsfirma umsetzen."

Der Kontakt zur innovativen Firma Vis Vitalis in Moosham war schnell hergestellt. Nach einer Besichtigung vor Ort war klar - die Ursprungsidee, ein gesundes Schülergetränk zu kreieren, wurde fortan weiterverfolgt: "Uns ging es darum, ein Getränk zu entwickeln, das Schüler im Schulalltag stärkt." Daraus entstanden ist die Marke "Mind Mix", die eine kognitive Leistungssteigerung verspricht. Zutaten: grüner Tee, Eisen, Magnesium, Zink und verschiedene B-Vitamine. Geschmacksrichtungen: Mango und Melone.

Das Anfangskapital wurde durch den Verkauf von Anteilsscheinen aufgestellt. 152 Dosen wurden schließlich abgefüllt. Es folgten Produktpräsentationen im CSC und im Mygym. Weiters wurde das Pulver an den Tagen der offenen Tür in der Schule verkauft. Theresa Feuchter: "Herausforderungen waren, Kompromisse zu finden und klassendynamisch zu arbeiten. Unsere Schüler waren extrem engagiert und haben sich auch in der Freizeit für ,Mind Mix' eingesetzt."

Beim Junior-Company-Landeswettbewerb schafften es von 50 Firmen neun ins Landesfinale. Nach den drei Bewertungskriterien Verkaufsgespräch, Verkaufsstand und Bühnenpräsentation schaffte die 3 AHK den zweiten Platz. "Ein großer Dank gilt der Firma Vis Vitalis und der Raiffeisenbank Lungau für das Gratiskonto."