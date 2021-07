Tausende Quadratmeter frischer Asphalt in Wals-Siezenheim regen auf

Neuer Container-Lagerplatz in Wals-Siezenheim ruft jetzt die Landesumweltanwältin auf den Plan.

Politisch war die Angelegenheit in Wals-Siezenheim kein Aufreger: Die Umwidmung von rund 25.000 Quadratmetern "Grünland - Ländliches Gebiet" in "Grünland - Lagerplätze" wurde am 19. Mai in der Gemeindevertretungssitzung einstimmig beschlossen. Die Firma CTS (Container Terminal Salzburg) errichtet dort - zwischen Autobahnabfahrt und Stadion-Parkplätzen - einen Lagerplatz für rund 1250 Container. Im Gegenzug dafür werden zwei bestehende Lagerplätze aufgelassen. Der neue Lagerplatz befindet sich neben dem Firmenareal, Lkw-Fahrten zu den rund 1,5 Kilometer entfernten bestehenden Lagerplätzen werden künftig entfallen. "Damit ...