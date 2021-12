Tauziehen um 300 - wie viele Besucher dürfen auf den Salzburger Christkindlmarkt?

Der Salzburger Christkindlmarkt will am Sonntag um 9 Uhr auf sperren, jedoch ohne die Grenze von maximal 300 Besuchern gleichzeitig. Das bestätigte am Donnerstag auch Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) - doch das Gesundheitsministerium will das nicht akzeptieren.

SN/robert ratzer Bürgermeister Harald Preuner und Wolfgang Haider, Obmann des Christkindlmarkts, freuen sich auf den (Re-)Start des Christkindlmarkts am Sonntag. Eine Einschränkung auf maximal 300 Besucher gleichzeitig akzeptieren sie nicht.