Taxifahrer, Fiaker und Co. kämpfen um ihr Überleben

Die Branche der Personenbeförderer ist nicht gesperrt, die Umsätze gehen allerdings gegen null. Geld vom Staat gebe es zu wenig, kritisieren Unternehmer. Sie befürchten eine Pleitewelle.

Die zehn Fahrzeuge des Pinzgauer Taxi- und Busunternehmers Christian Steger stehen in der Garage, die fünf Mitarbeiter sind beim AMS gemeldet. "Kurzarbeit ergibt keinen Sinn, weil wir gar keine Fahrten haben." Ob er die Wiedereinstellungszusage mit Mitte Dezember einhalten kann, weiß Steger nicht.

Flughafentransfers, Ausflugsfahrten mit arabischen Gästen über die Glockner-Hochalpenstraße oder zu den Krimmler Wasserfällen - mangels Touristen hat der in Zell am See ansässige Unternehmer das ganze Jahr über kaum Aufträge gehabt. Die laufenden Kosten - ...