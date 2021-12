Techniker für Klimaschutz so gefragt wie nie

Die Salzburg AG, Porsche und das Land Salzburg suchen Mitarbeiter mit speziellen Kenntnissen. Es geht um Nachhaltigkeit und Fußabdruck.

Es ist nach der digitalen Transformation (Industrie 4.0) die fünfte Revolution im Wirtschafts- und Produktionssektor. Die Energiewende (Dekarbonisierung) schafft neue Berufe mit speziellen Kenntnissen. Schon jetzt sind die grünen Ingenieure stark nachgefragt.

So hat die Salzburg AG aktuell 80 offene Stellen. Gesucht werden Juristen, Lehrlinge, Köchinnen. Aber eben auch Nachhaltigkeitsexperten, so Vorstand Leonhard Schitter. "In den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, Anm.) schreiben wir gerade so viele Jobs aus wie noch nie in unserer Unternehmensgeschichte. Es gibt heute ...