Technologie aus Annaberg expandiert nach Puch-Urstein

Die Comtech IT-Solutions GmbH aus Annaberg übersiedelt mit 30 Mitarbeitern an den neuen Techno-Z Standort im Wissenspark Puch/Urstein.

Die Annaberger Firma Comtech IT-Solutions ist der Marktführer für Software-Lösungen für die österreichische Elektro- und Haustechnik-Branche. Gegründet im Jahr 1984, gilt die Comtech seit fast 40 Jahren als zuverlässiger und innovativer Partner für seine Kunden.

Mit der Cloud-Lösung cx.prime ist dem Unternehmen jüngst ein großer Wurf gelungen. Aufgrund der starken Nachfrage nach cx.prime und weiteren Comtech-Lösungen soll die Anzahl der Mitarbeiter um mindestens zehn Prozent wachsen. "Durch unseren Expansionskurs sind wir in Annaberg an unsere Grenzen gestoßen, wir brauchten dringend mehr Platz", erklärt Comtech-Geschäftsführer Alexander Nowak. Die Entscheidung für einen neuen Standort habe man sich aber nicht einfach gemacht, so Nowak: "Wir habe eine Potenzialanalyse an mehreren möglichen Standorten durchgeführt. Das Techno-Z Urstein hat dabei eindeutig das Rennen gemacht."

Die Nähe zur FH Salzburg, die günstige Verkehrsanbindung und das innovative Office-Home-Konzept des neuen Techno-Z-Standortes haben letztendlich den Ausschlag gegeben: "Unser erklärtes Ziel ist die Technologieführerschaft in der Branche. Dafür haben wir bereits ein hervorragendes Team, sind aber auf der Suche nach weiteren Talenten", sagt Nowak. "Und wir merken bereits jetzt deutlich, dass das Techno-Z Urstein eine große Strahlkraft hat: Seit der Bekanntgabe unseres neuen Standorts ist die Anzahl an Bewerbungen signifikant gestiegen."