Technologie aus Salzburg könnte Brillenglasproduktion weltweit verändern

Erstmals kann eine Maschine Brillengläser überprüfen. Das Interesse in der Branche ist groß.

Zunächst war es ein Zufall: Auf einer Afrikareise im Herbst 2019 lernte der Salzburger Leo Stadlmayr den Chef eines der weltweit führenden Brillengläser-Hersteller Optiswiss kennen. Stadlmayr war Gründer des auf Automatisation von Industrieanlagen spezialisierten technischen Büros A & C in der Alpenstraße. Man kam ins Gespräch - und bald auf die Mängel bei der automatischen Produktion von Brillengläsern zu sprechen. Diese müssen bis heute weltweit per Hand auf minimale Schäden wie Kratzer, Sprünge oder Staubeinschlüsse überprüft werden.

