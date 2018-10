Technologiekonzern aus dem Silicon Valley zieht in den Wissenspark

Der Wissenspark füllt sich mit Leben: Molecular Devices, ein Technologiekonzern aus dem Silicon Valley, zieht nach Urstein.

"Das Projekt war eine Bauruine. Jetzt nimmt endlich alles Gestalt an." Franz Stiller ist sichtlich stolz, wenn er über den Wissenspark in Puch-Urstein spricht. Der Geschäftsführer der Errichtungsgesellschaft SAPEG kann künftig ein Technologieunternehmen im Wissenspark begrüßen: Molecular Devices - die Konzernmutter sitzt im Silicon Valley - zieht im November 2019 in das Areal nahe der Autobahn.

Der Hersteller von Geräten für die Pharmaforschung bezieht eine Fläche von knapp 2100 Quadratmetern. Derzeit hat Molecular Devices seinen Sitz in Wals-Siezenheim. "Wir wollen weiter wachsen", sagt Josef Atzler, Geschäftsführer von Molecular Devices Austria. Bis zu 70 Mitarbeiter sollen künftig in Puch-Urstein werken. Der Rohbau des Gebäudes steht, nun steht der Innenausbau auf. Auch der Presse-Großvertrieb Austria Trunk verlegt seinen Sitz im November nächsten Jahres in den Ursteiner Wissenspark.

Das Salzburger Hilfswerk ist bereits im ersten Bauteil des Großprojekt untergebracht. "Mehr als zwei Drittel der im Bau befindlichen Abschnitte sind damit verwertet - und das ein Jahr vor der Fertigstellung", sagt Stiller. Puchs Bürgermeister Helmut Klose (ÖVP) ist ob dieser Neuigkeiten erfreut: "Ich bin froh, dass dort jetzt endlich alles seinen Lauf nimmt." Etliche neue Arbeitsplätze würden damit im Ort entstehen. Im Jahr 2020 eröffnet das Techno-Z einen Standort im Wissenspark. Das Konzept ist auf 2000 Quadratmeter ausgelegt.

Das Prestigeprojekt biegt damit fast sieben Jahre nach dem Spatenstich in die Zielgerade ein. Dem ursprünglichen Bauträger war bereits nach wenigen Monaten das Geld ausgegangen. Bagger und Kräne standen lange still, ehe vor knapp drei Jahren die SAGA das Ruder übernommen hatte. "Es gab viele Unkenrufe, dass das nichts mehr wird - und jetzt haben wir Topfirmen nach Puch gebracht", sagt Stiller.

Mehrere Flächen sind noch zu haben. Ab einer Größe von 300 Quadratmetern können Firmen im Wissenspark Büro- und Gewerbeflächen erwerben. Stiller: "Unser Ziel war es immer, dass sämtliche Bauteile bis Ende 2022 bezogen sind. Wir sind absolut im Plansoll."