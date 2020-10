Teekanne gibt die Richtung vor: "Eine Milliarde Tassen - das Ziel ist in Griffweite"

Thomas Göbel ist neuer Österreich-Chef von Teekanne. Der Tiroler freut sich trotz Krise über stabile Umsätze und will den Bioanteil auf 40 Prozent steigern.

20 Jahre hat Bernhard Zoller bei Teekanne die Region Österreich, Zentral- und Osteuropa geleitet. Mit 1. August ist ihm der in Tirol aufgewachsene Thomas Göbel gefolgt. Von der Zentrale in der Münchner Bundesstraße 120 in Salzburg aus dirigiert er nun neben Österreich und der Schweiz elf weitere Länder sowie Tochterfirmen in Tschechien, der Slowakei und Polen.

In Österreich ist Teekanne, das den Stammsitz in Düsseldorf hat, seit Jahren Marktführer: Das Unternehmen hält - Einzelhandel, Diskonter und Drogeriemärkte zusammengenommen ...