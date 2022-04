Teekanne mit Sitz in Salzburg steigerte den Umsatz um 5,2 Prozent

Im Jubiläumsjahr kletterte der Umsatz auf 151 Millionen Euro. Sorgen bereiten dem Firmenchef die enormen Preissteigerungen. Ein Beispiel ist die Hagebutte, die aus Chile bezogen wird.

Die Teekanne GmbH mit Sitz in Salzburg blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Dank einer anhaltend starken Entwicklung in den Exportländern sowie Zuwächsen im Inland ist der Brutto-Gesamtumsatz um 5,2 Prozent auf 151 Mill. Euro gestiegen. Positiv auf das Inlandsgeschäft ausgewirkt hat sich das Comeback in Gastronomie und Hotellerie.



Der Bioanteil liegt bei mehr als 40 Prozent

Der Verkauf im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) ist - ausgehend von einem sehr hohen Niveau des Vorjahres - leicht rückläufig. Dennoch trinken die Österreicherinnen und Österreicher weiter auch zu Hause viel Tee - nach wie vor deutlich mehr als vor der Pandemie. Teekanne-Chef Thomas Göbel: "Mitverantwortlich dafür ist auch, dass wir mit hochwertigen Produktlinien wie Namas-Tee, das sind kräftige Kräuter- und Gewürzteemischungen nach ayurvedischer Art, den Zeitgeist treffen." Ob in den eigenen vier Wänden oder in Gastronomie und Hotellerie - hoch im Kurs stehen Tees aus biologischem Anbau. Bei Teekanne waren 11 von 14 Produktneueinführungen der vergangenen Saison 100 Prozent bio. Der Bioanteil liegt aktuell bei mehr als 40 Prozent.

Die Nummer 1 in Tschechien und der Slowakei

Einen sehr positiven Einfluss auf den Brutto-Gesamtumsatz hat der sich stark entwickelnde Export. Von Salzburg aus verantwortet Teekanne das Teegeschäft für den gesamten osteuropäischen Raum. Exportiert wird in 14 Länder, der Anteil beträgt mehr als 60 Prozent. In Tschechien und der Slowakei konnte der Teespezialist seine Marktführerschaft im vergangenen Jahr weiter ausbauen, heißt es. In Ungarn ist Teekanne mittlerweile die Nummer 2.



Bis zu 80 Prozent Ernteverlust bei Hagebutten

Für Gegenwind sorgen die enormen Preissteigerungen bei Energie, Verpackungsmaterialien und Logistik. Darüber hinaus ist auch die Situation am Rohstoffmarkt sehr herausfordernd - verursacht durch die Ukraine-Krise, genauso wie nachgelagerte Effekte der Coronapandemie. Als Beispiel nennt Thomas Göbel die Hagebutte, die zentraler Bestandteil der meisten Früchtetees ist. Teekanne bezieht diese überwiegend aus Chile, da in den Hochlagen der Anden gute klimatische Bedingungen herrschen, die eine hohe Qualität sicherstellen. "Aufgrund von Lockdowns und strengen Quarantänemaßnahmen konnten viele Sammler überhaupt nicht oder erst verspätet ihrer Arbeit nachgehen", berichtet Göbel. Ernteverluste von bis zu 80 Prozent waren die Folge. Ähnliche Probleme gibt es auch bei anderen Rohstoffen. "Die Auswirkungen werden uns noch einige Zeit beschäftigen, wirken sich natürlich negativ auf unsere Ertragslage aus und machen Preisanpassungen notwendig."



Teekanne feiert heuer das 140-Jahr-Jubiläum

1882 gegründet, feiert die Marke Teekanne heuer das 140-Jahr-Jubiläum. Das Unternehmen ist Marktführer für Tee in Österreich, beschäftigt in der Firmenzentrale in Salzburg-Liefering 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verantwortet von Salzburg aus das Teegeschäft für den osteuropäischen Raum. Die Muttergesellschaft sitzt in Düsseldorf.