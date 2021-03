Tennengau: Neustart mit neuen Ideen und Gesichtern

Während des Gastro-Lockdowns sind im Bräustübl Kaltenhausen und beim Schützenwirt in St. Jakob neue Pächter eingezogen - und viele neue Ideen.

Viele Gastronomen haben die Corona-Zwangspause für Sanierungs- und Umbauarbeiten genutzt (einige Beispiele siehe links). Zwei Traditionshäuser starten darüber hinaus mit neuen Pächtern.

"Es ist natürlich eine schwierige Zeit, aber man muss das Beste draus machen, und das versuchen wir so gut wie möglich", meint Robert Rübsam. Der gebürtige Deutsche hat bereits im Herbst gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Andrea Breitenthaler den Schützenwirt in St. Jakob am Thurn übernommen, nachdem dieser fast zwei Jahre geschlossen gewesen war. Eigentlich wollten sie ...