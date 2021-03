Tennisplatz wird zum Firmengelände: Hygiene-Prüflabor übersiedelt nach Schwarzach

Mit Hygcen Austria verlässt ein Erfolgsbetrieb Bischofshofen und zieht nach Schwarzach.

Wo einst Tennisspieler die Schläger schwangen, werden künftig medizinische Produkte und Atemschutzmasken geprüft. Die Firma Hygcen Austria baut auf den nicht mehr genutzten Sandplätzen hinter dem Autohaus Mayr ein neues Firmengebäude. Im Techno-Z in Bischofshofen seien die Kapazitätsgrenzen erreicht, sagt Gesellschafter Florian Werner, außerdem sei es Zeit, in ein eigenes Gebäude zu investieren. Auf der Suche nach einem Standort habe man auch mit anderen Gemeinden gesprochen, in Schwarzach sei man gleich auf offene Ohren gestoßen.

Bürgermeister Andreas Haitzer ...