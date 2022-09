Teuerung: AK fordert Streichung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möchten den privaten Konsum einschränken.

Die Arbeiterkammer Salzburg gab beim IFES-Institut eine Studie in Auftrag, um die Teuerungsproblematik einschätzen zu können. 20 Prozent der 525 befragten AK-Mitglieder gaben an, sich das tägliche Leben bald nicht mehr leisten zu können und möchten den privaten Konsum deshalb einschränken. 89 Prozent wünschen sich einen Energiepreisdeckel für alle Wärmesysteme und eine vorübergehende Streichung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Finanziert sollen diese Entlastungsmaßnahmen durch die Gewinnabschöpfung bei den Energiekonzernen werden, so die Forderung aus der Befragung.

Naturgemäß hoffen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf eine deutliche Lohnerhöhung. Die Studie solle eine empirische Basis für die Erfahrungswerte aus dem Beratungsgesprächen der Arbeiterkammer liefern, sagt AK-Präsident Peter Eder. "Dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Haushalte und Familien mittlerweile grobe Probleme haben, mit dem Einkommen auszukommen und oft kaum mehr Geld für dringende Anschaffungen oder Reparaturen aufbringen können, wissen wir aus dem Beratungsalltag und Gesprächen mit den Beschäftigten in den Betrieben", merkt Eder an.

Zu den Studienergebnissen im Detail: Neun von zehn der Befragten spüren die Preissteigerungen. Vor allem Frauen, unter 30-Jährige und Personen mit niedrigeren formalen Bildungsabschlüssen leiden massiv unter der Teuerung. Dies sind auch jene Gruppen, die sich tendenziell häufiger in schlechter bezahlten Jobs, prekärer Beschäftigung oder in Teilzeit befinden. Rund ein Viertel aller Eltern geben an, dass sich die Kosten für die Schule- und Kinderbetreuung zum Problem entwickeln könnten. Mehrheitlich wird damit gerechnet, sich beim Essen gehen, dem Kulturprogramm, dem Urlaub oder unerwarteten Ausgaben einschränken zu müssen. "Die Teuerung ist nun also tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen", fasst Eder zusammen.