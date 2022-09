Teure Energie und zu wenig Personal: Bäcker sperren vorübergehend Filialen zu

Den Betrieben geht es laut eigenen Angaben "wirtschaftlich hervorragend". Dennoch werden Standorte geschlossen - weil an allen Ecken und Enden Mitarbeiter im Verkauf fehlen.

Salzburgs älteste Bäckerei in der mittelalterlichen Brodgasse, wo seit 1350 gebacken wird, muss ebenfalls dran glauben. Man müsse die Filiale (ebenso wie den Standort in Leopoldskron) für einige Wochen schließen, sagt Eva Stoll, Geschäftsführerin der Bäckerei Holztrattner. Der Traditionsbetrieb mit sieben Standorten in der Stadt kämpft wie die gesamte Branche mit einem bis dato nicht gekannten Krisenmix. Wobei der Personalmangel für Stoll der bitterste Bestandteil ist.

Sie sei das nicht gewohnt, sagt die Unternehmerin. Denn: "Wirtschaftlich geht es ...