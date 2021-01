Textildesignerin führt Salzburgs letzte Maschinenweberei

Mitten in Golling rattern die Webstühle in Salzburgs letzter Maschinenweberei gegen asiatische Massenproduktion und Allerweltsdesign an.

In der Fertigungshalle der Designweberei Wittek in Golling laufen zwei der acht Maschinenwebstühle. Zentimeter für Zentimeter wächst der Leinenstoff mit dem Jacquardmuster und mit ihm die "Lebenslust". Auf diesen Namen hat Inhaberin und Textildesignerin Evelin Wittek eine ihrer drei neuen Stoffkollektionen getauft. "Zum ersten Mal bringe ich meine Entwürfe auch unter meinem Namen auf den Markt", sagt die 63-Jährige und öffnet auf dem Holztisch im lichtdurchfluteten Wintergarten der Weberei die Mappen mit den Musterstoffen, die Raumausstattern, Innenarchitekten und ...