Es soll das modernste Post-Logistikzentrum Österreichs werden. In Thalgau fand am Donnerstag der Spatenstich für die neue Paketbasis statt, die das Postzentrum in Wals-Siezenheim entlasten wird.

23,7 Millionen Euro Gesamtinvestitionen, 22.000 Quadratmeter Grundstücksfläche, 150 Mitarbeiter in der Paketzustellung, ...