Thalgauerin gründete Online-Jobportal für die Region

Mit "Jobs @ my area" hat die Thalgauerin Nicole Kermec ein regionales Online-Jobportal gegründet. Auch eine Jobmesse ist geplant.

Neben ihrem berufsbegleitenden Studium "Human Resource Management" war es vor allem die Lehrstellensuche ihrer Tochter, die Nicole Kermec auf die Idee brachte, ein eigenes Online-Jobportal für die Region zwischen Eugendorf und Bad Ischl zu gründen.

Stellen-Überangebot

"Es war schnell klar, dass es ein wahnsinniges Überangebot an Lehrstellen gibt. Es war auch nicht gleich ersichtlich, welcher Job zu ihr passt", sagt Kermec. Schließlich sei sie bei einem erfolgreichen, in Thalgau ansässigen internationalen Unternehmen gelandet, das allerdings nur Insidern bekannt gewesen sei. "Ich fand es schade, dass es so tolle Firmen bei uns gibt, die man eigentlich nicht kennt", erklärt Kermec einen Grund für die Einrichtung von "Jobs @ my area".

Schlagwort "employer branding"

Für ihre Masterthesis "Wie erreiche ich die junge Generation und wie kann ich dem Fachkräftemangel entgegenwirken" setzte sie sich mit den Bedürfnissen und Werten der jungen Generation auseinander und widmete sich dem Thema "employer branding". Unter letzterem verstehen Unternehmensstrategen Maßnahmen zur Markenbildung und Darstellung von Unternehmen als attraktive Arbeitgeber.

Darauf zielt sie auch mit ihrem Online-Portal ab, mit dem sie noch nicht dort ist, wo sie hinwill. "Firmen sehen es oft noch als reines Stellenanzeigen-Tool. Mein Ziel ist aber, noch mehr in Richtung ,employer branding' zu gehen", erklärt die Thalgauerin.

Unternehmen können zwischen zwei Mitgliedschaften wählen

Die Unternehmen, die sich auf ihrer Seite präsentieren wollen, können sich zwischen einer sechs- und einer zwölfmonatigen Mitgliedschaft entscheiden. "Idealerweise ist man das ganze Jahr über präsent, auch wenn aktuell kein Personal gesucht wird." Zentraler Unterschied zu anderen Portalen wie etwa jenem des AMS ist, dass hier auch die Unternehmenskultur nach außen präsentiert wird. Arbeitsuchende sollen so leichter erkennen können, ob ein Unternehmen zu ihnen passt oder nicht. "Bei mir haben Unternehmen die Möglichkeit, sich auch mittels Video vorzustellen und zu zeigen, worum es ihnen eigentlich geht", sagt Kermec. Sich selbst sieht sie als Schnittstelle zwischen den Firmen und den Bewerberinnen und Bewerbern.

Berufsinfomesse 2024

Für das Jahr 2024 plant Kermec eine regionale Berufsinformationsmesse. "Mir geht es darum, die Betriebe besser sichtbar zu machen. Die Schulen aus der Umgebung haben mir schon zugesagt."