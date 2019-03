Wo vor Jahren Mode verkauft wurde, sollen bald Hotelgäste logieren. Die Gasse wird nun auch Anlaufstelle für die Kunden des Landestheaters.

Ein Geschäft nach dem anderen hat zuletzt in der Theatergasse in der Salzburger Altstadt zugesperrt. Den Obusfahrgästen, die an der stark frequentierten Haltestelle in der Gasse aus- oder zusteigen, bietet sich seit fast zwei Jahren ein tristes Bild. Jetzt kehrt ...