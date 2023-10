91 Tonnen schwere Welle schwebte in der Kaverne für das Kraftwerk Limberg 3 ein

Der Verbund meldet einen Meilenstein auf der unterirdischen Kraftwerksbaustelle. Der gigantische Stahlstift wurde Zentimeter um Zentimeter eingepasst. Noch ist viel zu tun: Ab 2025 soll Limberg 3 Strom ans Netz liefern.

Blick in die Kaverne . . .

91 Tonnen schwer und 10 Meter lang ist die Welle, mit der die Kraft des Wassers auf die Turbinen von Limberg 3 übertragen werden. Der gigantische Stahlstift wurde Zentimeter um Zentimeter mit den Hallenkränen eingehoben. Fingerspitzengefühl, Nervenstärke und gute Abstimmung des Personals waren dafür entscheidend.



Anlieferung durch ein 5,5 Kilometer langes Tunnelsystem

Nach Abschluss der Ausbruchsarbeiten in der Kraftwerkskaverne Limberg 3 füllt sich der Raum im Berg rasch. Stockwerk für Stockwerk wird einbetoniert. In Sondertransporten kommen die gewaltigen Maschinenteil durch das 5,5 Kilometer lange Tunnelsystem in die unterirdische Kraftwerksbaustelle.

Leistung entspricht der Kraft von 50 großen Windrädern

Besonders herausfordernd ist die Rippenwelle des Generators. Das 91 Tonnen schwere Teil wird liegend transportiert, muss aber aufgerichtet und in die passende Kippvorrichtung eingeführt werden. Die Generatorrippenwelle ist der "Rohling" des rotierenden Teils des Motorgenerators. Die Drehbewegung macht aus Wasserkraft elektrischen Strom- im Ausmaß von 240 Megawatt (MW) Leistung. Das entspricht der Kraft von etwa 50 großen Windrädern. Der Rotor muss erst fertig geschichtet werden und hat dann eine Masse von 370 Tonnen, was dem schwersten Einzelhub der gesamten Baustelle entspricht. Entsprechend robust muss die Welle gebaut sein, um diese gigantischen Belastungen standhalten zu können. Mit atemberaubenden 550 Umdrehungen pro Minute ist die Maschine schneller als jedes Rennauto. Das muss sie auch, denn das Pumpspeicherkraftwerk soll nicht nur überschüssigen Strom für den Winter speichern, sondern bei Netzschwankungen in Sekundenschnelle zum Ausgleich von Spannungsschwankungen einspringen.

Der Verbund investiert in Summe rund 560 Millionen Euro

Der Verbund investiert rund 560 Millionen Euro in das Kraftwerk Limberg 3 - inklusive der Erhöhung der Limberg-Sperre. Laut Zeitplan soll das Werk im Jahr 2025 in Betrieb gehen.