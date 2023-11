Tourismus: Der Oktober vergoldete Salzburgs bisher beste Sommersaison

Das Bundesland Salzburg kann auf die beste Sommersaison der Geschichte. Mit mehr als 14,4 Millionen Nächtigungen - von Mai bis einschließlich Oktober - wurde der bisherige Bestwert aus dem Vorjahr um rund 591.000 übertroffen (ein Plus von 4,3 Prozent).

Der sonnige Oktober, in dem es mit mehr als 1,3 Millionen Nächtigungen einen neuen Rekord gab, hat die Sommersaison am Ende "vergoldet". Am beliebtesten war einmal mehr der August mit knapp vier Millionen Nächtigungen vor dem Juli mit rund 3,7 Millionen Gästen. In den beiden klassischen Urlaubsmonaten im Hochsommer wurde somit mehr als die Hälfte aller Nächtigungen registriert.

Zehn Millionen aus drei Staaten

Bei einem Blick auf die Herkunft der Gäste wird klar, dass ein großer Anteil der Nächtigungen - mehr als 6,3 Millionen - auf das Konto von deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern geht. Dahinter folgen die mehr als 3,3 Millionen Gäste aus allen heimischen Bundesländern. Gemeinsam mit den drittplatzierten Niederländern (rund 850.000) sind somit drei Nationen für mehr als 10 Millionen Nächtigungen verantwortlich.

Schnöll: "Das gab es noch nie"

Tourismusreferent und LH-Vize Stefan Schnöll sagte, dass Salzburg mittlerweile unabhängig von der Jahreszeit ein höchst attraktives Ziel sei: "Die Sommerbilanz ist einmal mehr beeindruckende Bestätigung für den heimischen Tourismus, der auf familiäre Strukturen, innovative Angebote und hohe Qualität bei Unterkunft und Gastronomie setzt. Insgesamt wurde im vergangenen Tourismusjahr 2022/23 erstmals die Marke von 30 Millionen Nächtigungen übertroffen, das gab es noch nie. Man kann zu Recht davon sprechen, dass der Schritt zu Ganzjahresdestination geschafft ist."

Pinzgau ist Tourismus-Platzhirsch

Mehr als 5,8 Millionen Nächtigungen wurden im Pinzgau verzeichnet, der damit in der Gunst der Sommergäste klar vor dem Pongau (rund 4 Millionen) lag. Dahinter folgen die Stadt Salzburg mit mehr als 1,9 Millionen Nächtigungen zwischen Mai und Oktober und der Flachgau (1,5 Millionen).

Daten zur Rekord-Sommersaison