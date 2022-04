Tourismus erstmals wieder optimistisch

In den Ferienregionen ist man teilweise wieder auf Vorkrisenniveau. Auch im Städtetourismus geht es langsam wieder bergauf.

Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie gehen die Salzburger Touristiker mit großen Hoffnungen in eine Saison. Es gebe nach den Einschränkungen einen Nachholbedarf und der Drang in die Natur sei noch nie so stark gewesen, womit Salzburg punkten könne. Schon im Sommer 2021 erreichte die Zahl der Nächtigungen trotz des verspäteten Starts 85 Prozent jener des Rekordjahrs 2019 vor der Krise. Der Geschäftsführer der Salzburger Land Tourismus GmbH (SLT) Leo Bauernberger sagt, August und September 2021 seien sogar im ganzen Land Rekordmonate gewesen. Selbst die Stadt Salzburg lag bei 82 Prozent im August und bei 72 Prozent im September, so Bert Brugger, Geschäftsführer der Tourismus Salzburg GmbH (TSG).

Vor der bald zu Ende gehenden Wintersaison herrschte keine Euphorie. Angesichts des Lockdowns vor Weihnachten war man schon damit zufrieden, dass keine weiteren Schließungen kommen. LAbg. Hans Scharfetter, Aufsichtsratsvorsitzender der SLT, sagt, von November bis Februar habe man dennoch schon 70 Prozent des sehr guten Vergleichszeitraums 2019/20 erreicht. Im Dezember und Jänner waren die Rückgänge noch deutlich, aber der Februar lag nur mehr sieben Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Und für März erwartet man wieder Zahlen wie 2019.

Im Städtetourismus, der stärker internationalisiert ist, bäckt man noch kleinere Brötchen, auch wenn es in Salzburg gut gelungen ist, asiatische und amerikanische Gäste durch Deutsche und Österreicher zu ersetzen. Eine Normalisierung bei den asiatischen Gästen erwartet sich Brugger erst 2024. Dann sollten die Nächtigungszahlen insgesamt auch wieder im Bereich der Werte von 2019 liegen. Was den Sommer betrifft, ist man auch für heuer optimistisch. Die Rückmeldungen zur Buchungslage in den Hotels seien gut, sagt Brugger. Um den Tourismus in der Stadt und den Umlandgemeinden weiter zu stärken, fließen eine Million Euro extra in eine Werbekampagne. Dabei konzentriere man sich ganz auf den deutschsprachigen Raum, sagt Bauernberger.

Die Themen, auf die man in der Werbung setzt, sind vor allem Kultur, Kulinarik, Natur und Sport. "Die Kombination der Kulturangebote mit Weltformat mit den Naturräumen im ganzen Land machen Salzburg einzigartig", sagt Bauernberger. Zusammen mit Köchen werden ab heuer Genussreisen in Salzburg organisiert. In Flachau findet im Juni erstmal die E-Bike World Tour statt, ein großes Festival rund um das E-Bike.

Gestiegen ist die Nachfrage nach umweltfreundlicher Mobilität bei der Anreise und vor Ort. Die Deutsche Bahn meldet zehn Prozent mehr Buchungen bei den Zügen nach Salzburg als 2019. Das Fernziel ist, dass jeder Gast in Salzburg beim Einchecken das Ticket für den öffentlichen Verkehr erhält.