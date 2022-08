Grafenberg erneut als beste österreichische Sommerbergbahn ausgezeichnet

Im Zuge der diesjährigen Re-Zertifizierung zu den "Besten Österreichischen Sommerbergbahnen" konnte der Grafenberg in Wagrain erneut von sich überzeugen und erhielt das begehrte Gütesigel als "Family Berg".

Das Projekt "Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen" wurde 2001 als Initiative des "Fachverbandes der Seilbahnen" zur Weiterentwicklung und Stärkung der sommertouristischen Bergbahn-Bedeutung ins Leben gerufen. Mithilfe des Projekts soll die Angebotsqualität für Gäste am Sommerberg sichergestellt und gefördert werden.

Im Rahmen der diesjährigen Re-Zertifizierung konnten die Snow Space Salzburg Bergbahnen erneut von sich überzeugen. Das Bergerlebnis Angebot am Wagrainis Grafenberg wurde in der Kategorie "Family" mit dem Gütesiegel ausgezeichnet. Von der unabhängigen Test-Jury hervorgehoben wurden hier vor allem das durchdachte Erlebnisraumkonzept sowie die intensive Arbeit im Bereich der Nachhaltigkeit und der Wissensvermittlung an Kinder und Jugendliche.

SN/snow space salzburg/christian-schartner.at Auszeichnung für die Anlagen auf dem Grafenberg in Wagrain.

"Unser Ziel ist es, den Gästen ein nachhaltiges Miteinander von Sommertourismus und Almwirtschaft vorzuleben und zu vermitteln. Das Gütesiegel ist ein wichtiger Bestandteil der heimischen Bergbahnbranche, die dafür sorgt, dass die Qualität des Angebots stetig den Bedürfnissen der Gäste angepasst wird. Daher freuen wir uns sehr über die neuerliche Zertifizierung am Grafenberg. Neben der ständigen Weiterentwicklung am Berg setzen wir den Fokus auf Digitalisierung. Durch die Attraktivierung der Randzeiten können die Besucherströme weiter entzerrt und das Bergerlebnis so zusätzlich optimiert werden", sagt Vorstandsvorsitzender der Snow Space Salzburg Bergbahnen AG, Ing. Wolfgang Hetteger.

SN/snow space salzburg Auf dem Grafenberg in Wagrain freut man sich über die neuerliche Zertifizierung mit dem Gütesiegel der „Besten Österreichischen Sommerbergbahnen“ (v.l.): Simon Guggi, Johann Rohrmoser (beide Snow Space Salzburg Bergbahnen) mit der Testerin Melissa Brunner (Conos Tourismusconsulting).

Neue Attraktionen am KUHbidu-Familienerlebnisweg

Als besonderes Highlight am Grafenberg wurde der KUHbidu - Familienerlebnisweg im Testbericht angeführt. In Kombination mit dem zugehörigen Rätselheft wird der 2020 eröffnete Erlebnisweg als "(…) eine spannende Unterhaltung mit gleichzeitigem Wissenstransfer für Kinder und Familien (…)", beschrieben.

Auch die laufenden Erweiterungen fließen positiv in das Fazit ein. Mit der dritten Ausbaustufe konnten nun die Melkstation, das Kuh-Kino sowie das Kuh-Glockenspiel als neue Stationen am KUHbidu-Erlebnisweg einziehen und das Angebot vorerst komplettieren. Zudem wurde das Reich der Bienen erweitert, die bereits bestehende Bienenhütte revitalisiert und ein Bienenspielplatz an der Großunterbergalm installiert.