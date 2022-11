Tourismus im Pinzgau: der beste Sommer aller Zeiten

Roland Rauch: "Trotzdem weniger Staus auf den Straßen und bei den Attraktionen."

Roland Rauch, der Geschäftsführer der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern und zudem Regionalleiter der SalzburgerLand Tourismus GmbH (SLTG), kann trotz höherer Sommer-Nächtigungszahlen von weniger Staus berichten: "Die neue Entlastungsstraße in Zell am See-Schüttdorf hat vom ersten Tag an ihrer Bezeichnung alle Ehre gemacht. Und dank Besucherlenkungsaktivitäten hat sich die Situation auch bei den Attraktionen und Hotspots entspannt. Im Nationalparkzentrum in Mittersill zum Beispiel hatten wir ähnlich hohe Zahlen wie 2019, aber dank der Online-Zeit-Reservierung waren nie mehr als 500 Besucher gleichzeitig da. Das Wort ,Overtourism' war in diesem Sommer eigentlich nicht präsent."

Roland Rauch: „Der Winter wird schwieriger werden."

"Hoher persönlicher Einsatz"

Sehr wohl präsent ist der Mangel an Mitarbeiter/-innen in allen Branchen. Wie gelingt es trotzdem, die Tourismuswirtschaft aufrechtzuerhalten - vor allem angesichts der aktuellen Zahlen? Rauch: "Es ist der hohe persönliche Einsatz und der absolute Wille, den Gästen tolle Erlebnisse zu bieten. Man muss den Unternehmer/-innen und ihren motivierten Teams, die es ja nach wir vor gibt, einen großen Dank dafür aussprechen. So konnten wir alle die Sommersaison mit großer Freude abschließen. Der Winter wird schwieriger werden."

Die landesweit 12,52 Millionen Nächtigungen in diesem Sommer haben nicht "nur" die vergangenen zwei Corona-Jahre in den Schatten gestellt, sondern auch den bisher besten Wert aus dem Jahr 2019 übertroffen. Die meisten Gäste kommen aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Weitere Nationen, die vorne dabei sind: USA, Tschechien, Arabische Emirate.

Mai bis September 2022 im Vergleich zu 2021:

Saalachtal: + 9,39 Prozent Nächtigungen

Zell am See-Kaprun: + 27,15 Prozent

Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern :+ 14,62 Prozent



Einige "auffällige" Orte:

Niedernsill (+37,31 %), Kaprun (+36,11 %), Piesendorf (+35,2 %), Krimml (+22,05 %), Zell am See (+21,98), Uttendorf (+21,15 %), Wald/Königsleiten (-3,61 %), Taxenbach (-4,75 %).