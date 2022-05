Hotelmillionen kommen oft von Investoren

Ein Hotel, viele Besitzer. Die Skepsis gegenüber Investorenmodellen ist in den Tourismusorten groß. Man müsse nur richtig damit umgehen, sagen Befürworter.

Ein Pongauer plant, ein traditionsreiches Hotel zu modernisieren. Dafür benötigt er einen zweistelligen Millionenbetrag. Die Mittel sollen zum Großteil von privaten Investoren kommen. "Ich habe keine Alternative, alle Banken haben abgewinkt, weil wir hier nicht in Saalbach oder Leogang sind." Da es in seinem Ort viele Gegner solcher Modelle gebe, will der Mann seinen Namen nicht genannt haben. Die Käufer erwerben einzelne Appartements, verzichten vertraglich auf ein Nutzungsrecht und sichern die Bereitstellung für die touristische Vermietung zu. Das übliche Prozedere ...