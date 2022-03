Tourismus und Nachhaltigkeit: Der schwierige Spagat in einem Spannungsfeld

Wie bringt man das unter einen Hut? Die Klima- und Energiemodellregion (KEM) Tourismus Zell am See-Kaprun will mit gutem Beispiel vorangehen.

Die Rettung des Weltklimas wird nicht auf lokaler Ebene allein gelingen. Und doch sind es viele kleine Initiativen, die in Summe Großes bewirken können. Für eine noch bessere regionale Vernetzung sorgt seit dem Vorjahr unter anderem die Klima- und Energiemodellregion (KEM) Tourismus Zell am See-Kaprun. Deren Manager Sebastian Vitzthum diskutierte kürzlich in Zell am See unter der Leitung seines Kollegen Stephan Obenaus mit Johannes Hörl (Direktor Großglockner Hochalpenstraße), Oliver Stärz (Geschäftsführer Ferry Porsche Congress Center) und Regina Preslmair (digital zugeschaltet; ...