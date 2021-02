Tourismus-Urgestein zieht sich zurück

Hans Wieser ist seit der Gründung der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft (WTG) im Jahr 1998 deren Chef. Nun bereitet er die Übergabe seiner Funktion vor. Das Interesse an seiner Nachfolge ist schon jetzt enorm.

34 Jahre ist Hans Wieser (61) touristisch am Wolfgangsee tätig. "Angefangen habe ich 1987 als Geschäftsführer des TVB Strobl", erzählt der in St. Peter in der Au (NÖ) aufgewachsene Wieser. 1991 bis 1997 leitete er den Tourismusverband St. Wolfgang (OÖ). 1998 wurde die Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft (WTG; Jahresbudget: 1,4 Mill. Euro) gegründet, bei der auch St. Gilgen an Bord ist und die Wieser seither leitet. Nun will der Chef von 13 Mitarbeitern kürzer treten: Sein Job ist ausgeschrieben, Mitte Oktober ...