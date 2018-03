Tourismus: Urlauber nächtigen in Salzburg am liebsten in Luxus-Hotels

Ein Blick auf die Zahlen des Tourismusjahres 2016/17 zeigt: Von den 28,1 Millionen Nächtigungen entfielen am meisten - nämlich 58,9 Prozent - auf Hotels. Am beliebtesten sind Vier-Sterne-Häuser.

Vier-Sterne-Häuser konnten 26,5 Prozent aller Nächtigungen ins Rezeptionsbuch eintragen, gefolgt von Drei-Sterne-Unterkünften mit 20,6 Prozent. Auch stark: Jugendherbergen, auf die 6,1 Prozent der Nächtigungen entfallen. Am längsten, im Schnitt 5,8 Tage, bleiben die Gäste in Ferienwohnungen. "Am meisten Touristen steigen im Hotel ab, genau 16,5 Millionen Nächtigungen (58,9 Prozent) schlagen dort zu Buche.

Mit einer durchschnittlichen Auslastung von etwa 50 Prozent erreichen die Unterkünfte in der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie die höchsten Werte", sagt Ulrike Höpflinger von der Landesstatistik. In den Hotels der Spitzenklasse (Fünf-Stern- und Vier-Stern-Superior-Betriebe zählt man 2,1 Millionen Nächtigungen (7,4 Prozent). 7,4 Millionen Mal (26,5 Prozent) wurde in Vier-Sterne-Häusern (exklusive der Kategorie Superior) geschlafen, 5,8 Millionen Mal (20,6 Prozent) in Drei-Sterne-Unterkünften. Zwei- und Ein-Stern-Betriebe können da nicht mithalten, dort sind es 1,2 Millionen Übernachtungen, also 4,4 Prozent.

Dafür bleiben die Gäste in Hotels nicht sehr lange, durchschnittlich nur 3,1 Tage, was den Trend der kürzeren Aufenthaltsdauer fortsetzt. Die Aufenthaltsdauer in allen Unterkunftsformen sank um 3,4 Prozent auf 3,7 Tage. In Privatzimmern - sie zählen 1,1 Millionen Nächtigungen, also 4,0 Prozent - bleiben die Touristen im Schnitt 4,6 Tage. Das wird nur von den Ferienwohnungen mit 5,8 Tagen übertroffen.

Daten und Fakten:

•28,1 Millionen Nächtigungen zählte Salzburg im Tourismusjahr 2016/2017

•7,6 Millionen Gäste wurden begrüßt

•Nächtigungen: plus 1,3 %

•Ankünfte: plus 4,9 %

•16,5 Millionen Nächtigungen (58,9 %) entfielen auf Hotels

•Gewerbliche und private Ferienwohnungen: 6,9 Mio. Nächtigungen (24,6 %)

•Privatzimmer: 1,1 Mio. Nächtigungen (4 %)

•Jugendherbergen und -gästehäuser: 1,7 Mio. Nächtigungen (6,1 %)

•Campingplätze: 700.000 Nächtigungen (2,5 %)



(SN)