Tourismusorte am Wolfgangsee brauchen neuen Geschäftsführer

Die Tourismusgemeinden rund um den Wolfgangsee brauchen einen neuen Geschäftsführer. Thomas Herrmann, der die Geschäftsführung der Wolfgangsee Tourismusgesellschaft (WTG) vor knapp eineinhalb Jahren übernommen hat, wird sein Engagement bis spätestens Mitte Juni 2023 beenden. "Genaueres wird noch besprochen werden", heißt es in einer Aussendung von Thomas Herrmann. Er will in Salzburg bleiben, zurück in den Industriebereich gehen und für einen internationalen Anlagenbauer das Thema Branding und Kommunikation verantworten.

Thomas Herrmann (50) war mit großen Plänen angetreten. Zum einen ...