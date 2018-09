Tourismusschule Klessheim wird um 33 Millionen Euro modernisiert

Die älteren Teile der Tourismusschule werden neu gebaut - neue Lernformen sollen so möglich werden.

Die Tourismusschule Klessheim gehört nach Meinung vieler Fachleute zu den besten Tourismusschulen der Welt. Sie ist eine internationale Marke "Made in Salzburg" im Bildungsbereich. "Klessheimer" finden sich in den Top-Hotels dieser Welt ebenso wie in den führenden Tourismusunternehmen Österreichs und Salzburgs. Internationale Schulprojekte von Asien bis Afrika mehren zusätzlich den hervorragenden Ruf der Tourismusschule Klessheim. "Vor allem aber ist die Tourismusschule eine der zentralen Ausbildungsstätten für den so überaus wichtigen Tourismus in Salzburg", betonte Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Aus diesem Grund starten das Land Salzburg und die Wirtschaftskammer Salzburg mit Hilfe des Bundes eine umfangreiche Modernisierungs-Offensive für die 1957 gegründete Schule. "Damit verleihen wir der internationalen Marke Klessheim neue Strahlkraft − und wir stärken eine hervorragende Ausbildung für eine Wachstumsbranche in Salzburg." Denn Salzburg wolle nicht Durchschnitt sein, sondern mit Exzellenzprojekten zu den Besten gehören.

Wirtschaftskammer Salzburg (WKS), Land und Bund werden bis Mitte 2022 insgesamt 33 Millionen Euro in den kompletten Neubau der Schulteile, die zwischen 1972 und 1990 entstanden sind, investieren, informierte Landeshauptmann Haslauer. So wird die WKS 14,1 Millionen Euro aufbringen, das Land 7,4 und der Bund 11,5 Millionen Euro.

Der Bauteil C (2001 errichtet) mit dem Burscheninternat und die 2010 erneuerten Turnhallen bleiben bestehen und wurden von Architekt Max Rieder in das Gesamtkonzept eingegliedert. Der Neubau beinhaltet insgesamt 18 Klassen, Lehrküchen und Lehrrestaurants, eine eigene Patisserie, neue Räume für die Sommelier- und Käsekenner-Ausbildung sowie eine Demo-Küche. Neu errichtet wird außerdem das Mädcheninternat. Baubeginn wird im Frühjahr 2020 sein, die Bauzeit wird voraussichtlich 18 Monate dauern. Die Eröffnung ist für Herbst 2021 geplant.

Für Bildungslandesrätin Maria Hutter ist der Neubau nahezu aller Teile der Tourismusschule Klessheim eine der wichtigsten und größten Bildungsinvestitionen im Land Salzburg in der laufenden Legislaturperiode: "Wir setzen damit ein weiteres Zeichen, wie wichtig uns die Berufsausbildung ist. Noch dazu sind mit der neuen Architektur auch neue Bildungskonzepte verknüpft. Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich auf hell gestaltete, flexible Lernlandschaften freuen, die Projekt- und Gruppenunterricht weit besser als bisher unterstützen." Der Bildungsstandort Salzburg werde mit der neuen Tourismusschule Klessheim einen großen Sprung nach vorne machen.

"Die Wirtschaftskammer Salzburg, die in ganz Österreich für ihr Bildungsengagement bekannt ist, stärkt mit dem Projekt Klessheim einmal mehr den Wirtschaftsstandort Salzburg durch beste Bildungsprojekte", erklärte WKS-Präsident Konrad Steindl. Die WKS setzt damit ihrem seit 2006 laufenden Investitionsprogramm für Bildung und Standort mit insgesamt 55 Millionen einen Abschluss. Der Neubau der Tourismusschule Klessheim ist jedenfalls mit 33 Millionen die größte jemals getätigte Investition in der Geschichte der Salzburger Tourismusschulen, die bis 1945 zurückreicht.

"Eine weitere Sanierung hätte sich nicht mehr ausgezahlt", ergänzte WKS-Direktor Manfred Pammer, einer der wesentlichen Motoren für das Neubau-Projekt. Der Altbestand habe nicht mehr den modernen pädagogischen Anforderungen entsprochen. Notwendige Maßnahmen der Digitalisierung wären nicht mehr umsetzbar. Eine Generalsanierung hätte nur Kompromisse zu Lasten der Ausbildung gebracht.

Architektur ermöglicht offene Lernformen

Mit dem Grundsatzbeschluss zum Neubau ab Frühling 2020 beginnt für Architekt Max Rieder nun die Detailplanungsarbeit. Das Projekt des erfolgreichen Architekten mit großer Erfahrung im Schulbau ist 2013 aus einem internationalen Architektenwettbewerb aus 17 Einreichungen ausgewählt worden.

"Architektur ist eine soziale Kunst", ist Max Rieder überzeugt: "Meine Aufgabe war es, den modernen Anforderungen einer international ausgerichteten Tourismusschule in ein ansprechendes und ökologisch nachhaltiges Gebäudekonzept umzusetzen." Im Schulbau mache er durch Architektur Lernlandschaften möglich, die Kommunikation, Kleingruppenstudium oder auch flexible offene Lernformen ermöglichten − statische Systeme wie früher mit starren Klassenräumen behinderten dies. Mit der vorliegenden Konzeption docke man an die besten Projekte im Schulbau an, was der nationalen und internationalen Reputation Klessheims wieder gerecht werde.

"Die Welt der Tourismusausbildung hat sich in den vergangenen Jahren massiv gewandelt", erläutert Klessheim-Direktor Leonhard Wörndl. "Mit der neuen Tourismusschule haben wir ab 2021 dafür auch das richtige Gebäude und die beste Infrastruktur."

Die neue Schule wird die Vermittlung von Zukunftskompetenzen im Tourismus wesentlich erleichtern, ist Leo Wörndl sicher: "Wir können viel besser als bisher Projektunterricht umsetzen und damit das Arbeiten in Teams trainieren, das Um und Auf im Tourismus." Eine neue Netzwerk-Infrastruktur ermöglicht den umfassenden Einsatz von Multimedia-Anwendungen. Neue Apps, Chat-Systeme und Collaborative-Working-Tools werden einsetzbar, so wie neue Order-Systeme in Restaurants, die schon auf Smartphone-Basis funktionieren. Mit der Fertigstellung 2021 werden keine IT-Räume mehr notwendig sein, sie wurden auch nicht mehr eingeplant. Alle Schüler werden eigene Notebooks oder Tablets haben, mit denen sie in der Schule und von zu Hause auf ihre Daten zugreifen können. In den Lehrküchen werden neue Kochtechniken Einzug halten, natürlich wird es Induktionssysteme geben, aber auch neue Zubereitungsverfahren. "Wir bauen mit der neuen Schule unsere Top-Position aus und sichern sie für die Zukunft. So festigt Klessheim seine Rolle als Unternehmerschmiede − dreißig Prozent der Schülerinnen und Schüler sind Kinder aus Unternehmerfamilien, die meisten davon im Tourismus", sagt Wörndl. Klessheim sei eine Kaderausbildung für Spitzen-Fachkräfte, die den heimischen Betrieben zur Verfügung stehen. "Salzburg kann nur mit Qualität punkten. Klessheim ist ein besonders wichtiges Element in dieser Strategie."

