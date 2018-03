Tourismusverband Zell am See-Kaprun gewinnt Preis bei Top-Fachmesse

Der Trailer für den Ironman 70.3 im Vorjahr in Zell am See-Kaprun wurde jetzt auf der führenden Fachmesse der internationalen Tourismuswirtschaft, der ITB in Berlin, mit dem Preis "Golden City Gate" in der Kategorie Events ausgezeichnet.

SN/zell am see-kaprun tourismus

Bei dem internationalen Film-, Print- und Multimedia-Wettbewerb "Golden City Gate" werden Wettbewerbsfilme und Beiträge in unterschiedlichen Kategorien von einem Fachpublikum aus verschiedenen Ländern bewertet. Die Bewertung durch insgesamt 45 Experten erfolgt nach Kriterien wie Kreativität, Bildgestaltung und Informationswert. In der jeweiligen Kategorie werden dann die besten drei Einreichungen mit dem Stadttor (= "City Gate") in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.

"Wir freuen uns sehr, diesen Award mit unserem Ironman-Trailer gewonnen zu haben. Diese Sportveranstaltung ist einer der wichtigsten Events, der jedes Jahr Ende August in Zell am See-Kaprun stattfindet. Wir haben ja auch schon die WM ausgetragen", betonte Renate Ecker, Geschäftsführerin der Zell am See-Kaprun Tourismus. "Mit dem Trailer dazu noch auf der führenden Fachmesse feierlich prämiert zu werden, ehrt uns ganz besonders bei der enormen Konkurrenz aus großen Unternehmen und Fluggesellschaften."

Die internationale Tourismusbörse (ITB) in Berlin hat jährlich mehr als 100.000 Fachbesucher. Fünf Kontinente stellen seit Mittwoch bis einschließlich kommenden Sonntag ihre Produkte aus. Zell am See-Kaprun ist beim großen Österreich-Stand in Halle 17 anzutreffen.





(SN)