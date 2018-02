Tourismuszahlen: Saalbach-Hinterglemm hat im Winter die Nase vorn

In Obertauern zählt die Statistik die meisten Touristen pro Einheimischem. Auf einen Einwohner kommen nämlich 1300 Gäste.

Mehr als 1,7 Millionen Gäste besuchten im Tourismusjahr 2016/2017 die Stadt Salzburg und verbrachten drei Millionen Nächte dort. Die meisten Besucher kamen in die Stadt Salzburg. Nicht aber im Winter. Da wurde sie auf den zweiten Platz verdrängt: In Saalbach-Hinterglemm zählte man 300.000 Ankünfte und 1,5 Millionen Übernachtungen im Winter 2016/2017.

Die Top-Zehn-Gemeinden der kalten Monate liegen alle in den Gebirgsregionen. Obertauern (bestehend aus Tweng und Untertauern), Flachau und Zell am See konnten jeweils mehr als 800.000 Übernachtungen aufweisen, Bad Gastein, Kaprun, Wagrain und Bad Hofgastein mehr als 500.000. Bemerkenswert ist, dass sich in Obertauern im Winter 1300 Gäste pro Einwohnerin oder Einwohner einfanden, noch deutlich mehr als in Saalbach-Hinterglemm, wo auf eine Einheimische oder einen Einheimischen 520 Touristinnen und Touristen kamen.

SN/land salzburg Top 15 Gemeinden Übernachtungen Winter.



Auch im Sommer findet man die Top-Gemeinden ab Platz zwei in den Gebirgsgauen. In Zell am See, Saalbach-Hinterglemm, Bad Hofgastein und Bad Gastein erhob man mehr als 500.000 und in Kaprun, Flachau, Wagrain, Leogang und Maria Alm am Steinernen Meer mehr als 300.000 Nächtigungen. Bezogen auf die Einwohnerzahl sticht Saalbach-Hinterglemm heraus, wo im Sommer 242 Gäste auf jeden Einheimischen gezählt wurden.

SN/land salzburg Top 15 Gemeinden Übernachtungen Sommer.

(SN)