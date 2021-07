Touristiker sorgen nächtens für Taxi-Angebot

Nachdem es im Sommer kein organisiertes Nachttaxi gibt, organisiert sich der Verband jetzt selbst.

Die Bürgermusik Tamsweg eröffnet am 7. Juli um 19 Uhr den Veranstaltungsreigen im Bezirkshauptort Tamsweg. Es folgen regelmäßig Veranstaltungen in den Orten Lessach, Göriach, Mariapfarr, Mauterndorf, Ramingstein, St. Andrä, Tamsweg und Weißpriach. Siehe Anzeige Seite 37 und wöchentlich im Veranstaltungsteil der "Lungauer Nachrichten". Da für den Sommer kein organisiertes Nachttaxi im Lungau vorgesehen ist, sorgt der Tourismusverband Tourismus Lungau in den Sommermonaten Juli und August selbst dafür. Obmann Richard Binggl: "Wir wollen ganz klar einen zusätzlichen Service für unsere Urlaubsgäste, ...