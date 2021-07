Touristiker und die Gastronomie sind voller Zuversicht

Der Tourismus kommt am Land schneller in Schwung als in der Stadt. Und das Verhalten der Gäste hat sich etwas verändert. Ein SN-Lokalaugenschein.

Menschentrauben tagsüber in der Getreidegasse, bestens besuchte Gastgärten und Kaffeehäuser, zahlreiche Spaziergeher, darunter viele Familien auf den Stadtbergen, viele Jugendliche vor und in den sogenannten In-Lokalen: Dieses Bild bot sich am Samstag bei einem Lokalaugenschein in der Stadt Salzburg. "Endlich erwacht die Stadt wieder zum Leben", sagte der "Silber-Mozart", der stadtbekannte Pantomime am Alten Markt. Auf die Schnelle einen Platz beim Café Fürst oder im Tomaselli ergattern? An diesem Tag reine Glückssache. Festspielwirt Hannes Bachmann im Krimpelstätter in ...