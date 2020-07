Toyota-Händler Frey schließt den Standort in Salzburg

Nach elf Jahren gibt der Wiener Toyota-Händler Frey seinen Standort in Salzburg-Aigen auf - wie zwei andere Standorte in Wien und Wr. Neustadt. Von der Schließung in Salzburg sind 20 Mitarbeiter betroffen. "Durch Corona ist das Geschäft um 40 Prozent eingebrochen," heißt es im Unternehmen.

SN/frey automobile/reich Im Jänner präsentierten Stefan Gubi und Anja Frey-Winkelbauer von Frey Automobile den neuen Elektro MG ZS EV in Wien. Die Traditionsmarke MG, die SAIC Motor aus China gehört, wird von Frey Automobile weiter vertrieben – von Wien aus.