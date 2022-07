Trachtenbranche kommt langsam aus dem Umsatztief

Die Trachtenbranche war seit Pandemiebeginn geprägt von massiven Umsatzeinbrüchen. Langsam kehrt nun wieder Normalität ein. Größere Handelsmessen gibt es aber vorerst in Salzburg nicht.

Ein Bild hat sich im Rahmen der "SALT"-Bestelltage im Salzburg Gusswerk deutlich gezeichnet: Es herrscht wieder Optimismus in der von der Krise gebeutelten Trachtenbranche. Mehrmals wird an diesem Nachmittag betont: "Wenn die Wiesn stattfindet, geht es wieder aufwärts." Das Münchner Oktoberfest sei der Seismograf der Branche, wenn dieses normal über die Bühne gehe, würden alle profitieren, sagt die Eigentümerin von Ploom Dirndl, Tanja Pflaum. Sie verkauft direkt an Einzelkunden in Läden in Salzburg und Seefeld bei München, aber auch an ...