Trainieren beginnt am Handy

Drei My Gyms öffnen demnächst im Bundesland: in Saalfelden, Obertrum und Eugendorf. Christian Hörl plant weitere Fitnesscenter, in denen vieles digital ist. Wohin geht die Reise des Schwitzens?

SN/wildbild Geschäftsführer Christian Hörl: „Wir sind mit My Gym als einziger Club in Österreich ISO 9001 zertifiziert.“ Das ist eine Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems.