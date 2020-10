Trari, trara, das Fleisch ist da!

Die Jungrinder nicht mehr an Mastbetriebe verkaufen müssen. Das ist das Ziel von drei innovativen Landwirtsfamilien. Sie nennen sich "Die Schattberger" und verschicken ihr Bio-Produkt per Post.

Drei Bauernhöfe zwischen den Ortsteilen Almdorf und Ruhgassing. Drei innovative Ehepaare also und ein Sohn; Metzger von Beruf. Sie sind nun "Die Schattberger". Die sieben, die ihr Fleisch gemeinsam in rund zweiwöchigen Abständen anbieten und per Post sozusagen ganz Österreich beliefern können.

"Allein wegen der Namensfindung haben wir uns einige Male getroffen", erzählt Siegfried Deutinger senior. Insgesamt hatten der Oberdeutinghof-Bauer und die anderen Mitglieder der gegründeten Arbeitsgruppe noch sehr viel mehr zu besprechen.

Ziel haben sie alle das gleiche. Weil es schmerzt, dass sie einen großen Teil ihrer Jungrinder an Mastbetriebe in anderen Bundesländern verkaufen müssen. Obwohl die Biobauern schon lange auf Mutterkuhhaltung und auf Ab-Hof-Verkauf setzen.

"Next Day Sendung" in speziellen Kühlboxen

Schon im nächsten Jahr, allerspätestens 2022, soll dann kein einziges ihrer Jungrinder mehr viele Kilometer weit transportiert werden Die Basis dafür bilden die vorhandenen Schlachthöfe auf zwei ihrer drei Betriebe. Das Landwirtspaar Hörl/Pokriefke vom Jagglhof - Bauer Eike stammt ursprünglich aus Deutschland und hat "seine" Margret während der gemeinsamen Studienzeit in Wien kennengelernt - bringt die Tiere zum knapp zwei Kilometer entfernten Nachbarhof der Deutingers.

Nachdem das Ziel definiert, die Arbeitsgruppe gegründet und die Idee mit der Auslieferung per Post geboren war, galt es schließlich, ein Konzept zu schreiben. Für eine Projektförderung. Mithilfe der Leader-Region Saalachtal gelang es, EU-Gelder zu lukrieren. Die genaue Summe hängt laut Siegfried Deutinger vom weiteren Projektverlauf ab. Ausgaben kamen jedenfalls etliche zusammen, vor allem auch im Marketingbereich.

Bestellt werden kann das Bio-Jungrindfleisch über den Webshop auf der Homepage. Für den Versand hat sich die Post mit einem speziellen Service angeboten. Das in Thermoboxen verpackte Fleisch wird innerhalb von 24 Stunden als sogenannte "Next Day Sendung" gut gekühlt ausgeliefert. Die Empfänger können das beigelegte Rücksende-Etikett auf den leeren Behälter kleben und dem Briefträger wieder mitgeben. Und wenn man nicht zu Hause ist? Der Oberdeutinggut-Bauer : "Dann stellt man die Box einfach vor die Tür; sie wird dann eben tags darauf wieder mitgenommen." Und wie ist das erst kürzlich gestartete Projekt angelaufen? "Gut", freut sich Siegfried Deutinger, "ein ganzes Tier ist schon verkauft." Übrigens: Weil kein Rind nur aus Steaks und Schnitzeln besteht, wird das Fleisch in gemischten Paketen inklusive Gulasch, Braten und Faschiertem ausgeliefert. Auch direkt vor Ort kann nach wie vor eingekauft werden. Besonders stolz sind die Landwirte aber auf ihre Betriebsform, denn zur Mutterkuhhaltung gesellen sich hofeigenes Futter und Freilauf auf Almen und Wiesen.

Das sind die beteiligten Landwirte:

Jagglgut:

Margret Hörl und Eike Pokriefke, Almdorf 7, 0650-912 33 97.



Oberdeutinghof:

Roswitha und Siegfried Deutinger sowie Siegfried Deutinger jun., Deuting 2, 0664-237 36 04.



Örgenbauer:

Birgit und Alois Hörl, Ruhgassing 3, 0650-893 18 87.



www.die-schattberger.at