Trauer um Rudolf Frey - eine prägende Unternehmerpersönlichkeit

Rudolf Frey, eine prägende Unternehmerpersönlichkeit, verstarb am 5. Jänner 2023 im Alter von 90 Jahren in Salzburg.

Frey war ein Unternehmer, der stets tief in der Gesellschaft verwurzelt war und auch stets bereit war, seinen Erfolg mit der Gesellschaft zu teilen. Als Familienvater gab er seine Werte an die nachfolgende Generation weiter. Die Gründung des Rotary Club Salzburg-Paracelsus trägt seine Handschrift. Sein Tun stellte er auch in die Dienste des Corps Consulaire. Geboren wurde er am 22. Juni 1932 in Salzburg. Nach der Reifeprüfung stieg Frey 1950 in den elterlichen Betrieb ein und übernahm 1979 das Autohaus Frey, dieses führte er nach den Gründungswerten weiter. Rudolf Frey wurde unter anderem mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik geehrt.

"Mit Rudolf Frey verliert Salzburg eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die über Jahrzehnte in den unterschiedlichsten Bereichen mit hohem fachlichen und auch menschlichen Verständnis, unter anderem auch als Konsulent des Landes, gewirkt hat. Mein tiefes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden der Trauerfamilie sowie den nächsten Angehörigen", sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer. "Sein unternehmerisches Geschick, gepaart mit seiner zielgerichteten und lösungsorientierten Art, hat ihm branchenübergreifend ein hohes Maß an Respekt und Anerkennung eingebracht", sagt Haslauer.