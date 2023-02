Traum vom Vollerwerb: 28-Jähriger will voll und ganz Bauer werden

Vom Neben- zum Vollerwerb: Das ist der Plan von Josef Gattringer. Die Übernahme der Winklhof-Metzgerei ist ein erster Schritt.

Josef Gattringer im Stall bei seinen Babybeef-Jungrindern. Läuft alles nach Plan, dann will er in fünf Jahren Vollerwerbslandwirt sein.

Josef Gattringer vom Filindhof in Puch ist Nebenerwerbsbauer - so wie Generationen vor ihm. "Wir haben sechs Mutterkühe, zwei Schweine und im Sommer 200 Masthühner pro Charge - damit ist kein Vollerwerb möglich." Mehr als die Hälfte der 8670 Landwirte, die in Salzburg einen bäuerlichen Familienbetrieb führen, tun das im Nebenerwerb.

Und das obwohl jeder Landwirt davon träume, von der Arbeit als Bauer leben zu können, wie Josef Gattringer sagt. An der Verwirklichung seines persönlichen Traums arbeitet der ...