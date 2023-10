Die Biobranche strauchelt, aber das Bundesland Salzburg behält die Nase vorn

Der Rochushof in Maxglan sperrt zu, Biobauern treten aus dem Verband aus. Trotzdem bleibt Salzburg, was Fläche und Anzahl der Betriebe angeht, auch weiterhin das Bioland Nummer eins in Österreich.

Die Rahmenbedingungen sind nicht gut. Erst vorige Woche wurde bekannt, dass die bäuerliche Käsereigenossenschaft in Elixhausen mit 29 Genossenschaftern liquidiert wird. Elisabeth Feldinger teilte mit, ihren Rochushof bei der Stieglbrauerei zuzusperren und sich fortan wieder auf das Haupthaus, den Ökohof in Wals, konzentrieren zu wollen. Diesen Samstag hat sie zum letzten Mal geöffnet. Es knirscht im Gebälk - Rochushof sperrt Samstag zu Gleichzeitig lud der Verband Bio Austria Konsumenten am Wochenende zum traditionellen Biofest in die Salzburger Altstadt - ein Grund, sich die Branche einmal genauer anzusehen. Dass es knirscht im Gebälk, zeigt auch die Zahl der Salzburger Biobetriebe.

BILD: SN/SW/VIPS Bio-Kundin Renate Moser. BILD: SN/SW Cezar und Diana Corlatan wollen „ihre“ Lebensmittelproduzenten kennen. BILD: SN/SW/VIPS Karussell mit Eigenantrieb. BILD: SN/SW/VIPS Heukönigin Simea Barth mit den Besuchern Margot und Harald Wiesinger. Sie ist heuer von knapp 3700 auf rund 3450 gesunken - ein Minus von 246 Betrieben. Gründe sieht der Verband in Förderumstellungen, der Weidepflicht sowie bürokratischen Auflagen. "Jetzt sind die Zahlen aber stabil", sagt Andreas Schwaighofer, Geschäftsführer der Bio Austria. 47 Prozent der Betriebe sind bio Die gute Nachricht ist: Von allen landwirtschaftlichen Betrieben in Salzburg sind immer noch 47 Prozent Biobetriebe - so viele wie nirgendwo sonst. Von 60 auf 55 Prozent zurückgegangen sind mit den Abgängen im ersten Halbjahr die Flächen, auf denen hierzulande biologische Landwirtschaft betrieben wird. Als zweites Bundesland folgt das Burgenland mit rund 30 Prozent Bioflächen. Von 100 Euro Lebensmitteleinkauf fließen 11,50 Euro in Bio-Produkte Von 100 Euro, die Kunden heuer österreichweit im ersten Halbjahr im Lebensmitteleinzelhandel ausgegeben haben, entfielen laut rollierender Agrarmarkt-Analyse (RollAMA) 11,50 Euro auf Bioprodukte. Das ist derselbe Betrag wie im Jahr 2022 und nahezu gleich viel wie 2021 (11,30 Euro). Für Schwaighofer ist das angesichts der Teuerung "ein gutes Zeichen. Da ist gleich viel auch schon sehr gut", sagt er. Biobauer appelliert an Konsumenten Christoph Gwehenberger, Biobauer aus Kleinarl, ist diese Summe zu wenig: "Besser wäre es, in hochwertiges Essen zu investieren und stattdessen bei Ausgaben für die Freizeitwirtschaft zu sparen. Davon hängt vieles ab, auch was den Umgang mit der Natur, den Klimawandel und unser aller Zusammenleben betrifft. Darüber entscheiden die Konsumenten mit ihrem Griff ins Regal." BILD: SN/SW/VIPS Straßenkünstler auf dem Biofest. BILD: SN/SW/VIPS Straßenkünstler zeigte sein Können. BILD: SN/SW „Mein Fleischkonsum ist selten geworden, aber wenn, dann kaufe ich Hochwertiges“, sagt Cornelia Vonbank. BILD: SN/SW/VIPS „Wir kennen Produzenten und wissen um den Aufwand, der dahinter steckt“, sagt Christine Kohlbacher. Der junge Pongauer betreibt mit zwei weiteren Bauern aus Kleinarl - dem Schwabhof und Hirschleiten - eine gemeinsame Hofkäserei. So wird ein Teil der von den insgesamt knapp 20 Kühen produzierten Milch in der Hofkäserei auf 1200 Metern zu Schnitt-, Berg-, Weich- und Frischkäse verarbeitet. In den Zwischensaisonen reift der Käse Zupass kommen dem Unternehmertrio die zwei Saisonen im Tal. Im Sommer und Winter setze man über die Nahversorger viel Käse ab, in den Zwischensaisonen werde vorproduziert und eingelagert. "Der Käse braucht die Zeit ohnehin zum Ausreifen." Indem man die übrige Milch an die Salzburg Milch liefere, bleibe man elastisch. "Ich blicke deshalb zuversichtlich in die Zukunft", sagt Gwehenberger. Ob man Biobauer oder konventioneller Bauer sei, sei letztlich eine Einstellungsfrage - "allein aufs Geld zu schauen, ist da zu wenig, man muss es mit dem Herzen tun".

