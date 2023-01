Trotz hoher Preise wird kräftig weitergebaut

Die Salzburg Wohnbau wird nach einem herausfordernden, aber erfolgreichen Vorjahr heuer 23 geplante Projekte in Angriff nehmen und setzt dabei auf nachhaltiges Bauen.

103 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von ca. 7100 Quadratmetern hat die Salzburg Wohnbau (SBW) 2022 im Bundesland übergeben. Heuer sollen 23 Projekte mit einer Gesamtwohnfläche von 16.200 Quadratmetern starten. Nicht nur mit Wohnungen auch mit Gemeindeprojekten wie Kinderbetreuungsreinrichtungen, Schulen, Recyclinghöfen, Bauhöfen, Parkhäusern oder Dienstnehmerwohnungen setzt der gemeinnützige Wohnbauträger Schwerpunkte.

"Immer mehr im Trend ist die Kombination von Nahversorgung und Wohnen. So wurde zum Beispiel in Bürmoos ein MPreis-Markt mit Wohnungen kombiniert", berichtet SWB-Geschäftsführer Christian Struber. "Wir starten nun Projekte mit Billa in Thalgau und Spar in Golling."



Preisrallye am Bau ist noch nicht zu Ende

Die gestiegenen Preise im Bausektor machen auch der Salzburg Wohnbau zu schaffen. "Die Preisrallye ist noch nicht zu Ende, doch die Preise sind zum Teil wieder zurückgegangen. Schwierig ist die Situation beim Innenausbau, die Firmen sind ausgelastet bzw. haben zu wenig Mitarbeiter", sagt SWB-Geschäftsführer Roland Wernik. Projekte der SWB - im Schnitt 20 bis 30 pro Jahr - würden aber nicht verzögert angegangen, man lasse sich aber zum Teil sechs bis acht Wochen mehr Zeit bei der Umsetzung.



Volksschule Siezenheim wird 2024 fertig

Im Zeitplan ist der Neubau der Volksschule Siezenheim, die in einem Jahr bezogen werden soll. "Auch wir haben die Kostensteigerungen zu spüren bekommen, konnten mit einem Teil-Generalunternehmer eine fixe Summe zu deren Abgeltung vereinbaren und haben uns auch mit Elektrikern und Installateuren geeinigt", berichtet der Bürgermeister von Wals-Siezenheim, Joachim Maislinger (ÖVP). Insgesamt werde das Großprojekt mit Grundankauf an die 40 Millionen kosten. "Wir erhalten dank der nachhaltigen Bauweise aber über 9 Millionen Euro an GAF-Mitteln und werden wahrscheinlich ohne Kreditaufnahme auskommen", so Maislinger. Die neue Siezenheimer Volksschule für neun Klassen enthält auch Räumlichkeiten für die Nachmittagsbetreuung, Probenräume für die Trachtenmusikkapelle Siezenheim und das Musikum sowie eine Mehrzweckhalle mit Tribüne.



SBW: Mieterhöhungen bei 55 Prozent der Mietwohnungen unter 50 Euro

Nicht nur die Preissprünge machen sich am Bausektor bemerkbar, auch die jüngsten Zinsanhebungen haben die Finanzierung von Projekten schwieriger gemacht, ergänzt Georg Grundbichler, der mit Jänner neu zur SBW-Geschäftsführung gestoßen ist. "Wir haben aber in der Vergangenheit Finanzierungen mit günstigen Fixzinsen abgeschlossen, was sich für die bestehenden Kunden und Mieter günstig auswirkt", so Georg Grundbichler.

Trotz der Teuerung bei den Betriebs- und Heizkosten sei bei rund 55 Prozent der 6000 SBW-Mietwohnungen die Miete um weniger als 50 Euro pro Monat gestiegen, bei 40 Prozent bzw. 2400 Mietwohnungen zwischen 50 und 100 Euro pro Monat. Wegen der hohen Preise sei die Nachfrage nach Eigentumswohnungen deutlich zurückgegangen.

Noch etwas günstiger als in Salzburg ist der Wohnbau derzeit noch im benachbarten Bayern. Dort realisiert das SBW-Tochterunternehmen Wohnbau Bayern aktuell in Laufen ein Projekt mit etwa 30 neuen Wohnungen. In Freilassing wurden bereits zwei Projekte mit 28 Wohneinheiten realisiert.



Kreislaufwirtschaft mit Recyclingbeton

Die Salzburg Wohnbau will Vorreiter in der Kreislaufwirtschaft sein, unter anderem durch den Einsatz von Recyclingbeton. Ziel ist es, bei Neubauten bis zu 70 Prozent Recyclingbeton zu verwenden. Um CO2 einzusparen seien auch bei der Sanierung und Modernisierung von Wohnanlagen neue Ansätze nötig. "Da braucht es neben dem System der Wohnbauförderung einen zusätzlichen Topf der Klimaschutzförderung. Denn aus dem angesparten Geld der Bewohner kann das nicht finanziert werden", so Christian Struber.