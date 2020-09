Trotz Krise steigt die Zahl der Lehrlinge in Salzburg

Die Wirtschaftskammer zeichnete innovative Betriebe aus. Erfreulich ist, dass in Salzburg trotz der Krise die Zahl der Lehrlinge heuer sogar gestiegen ist.

Wer derzeit etwa einen Fliesenleger oder Tischler sucht, merkt es: Handwerker erfreuen sich trotz Krise reger Nachfrage. Das weiß auch WKS-Präsident Peter Buchmüller: "Handwerk hat goldenen Boden. Das wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten nicht verändern."

Wie auch die Zahlen zeigen, sind die Handwerksbetriebe bislang besser durch die Coronakrise gekommen als andere Branchen: 2019 erwirtschaftete die Sparte bundesweit 103 Milliarden Euro, heuer werden es laut KMU Forschung Austria um elf Milliarden Euro weniger sein. In Salzburg sollten die Umsätze von 7,3 Milliarden auf 6,5 Milliarden Euro zurückfallen - was einem Minus von "nur" elf Prozent entspricht. Spartenobmann Josef Mikl: "Von Normalität sind wir aber noch entfernt. Deshalb sind Impulse wie der Handwerkerbonus, der Reparaturbonus und ein rascher Start der angekündigten Investitionspakete dringend notwendig."

Optimistisch stimmt Branchenvertreter aber, dass trotz Krise weiter ins Personal investiert wird. Denn speziell in der Lehrlingsausbildung gibt es in Salzburg heuer nicht wie in anderen Bundesländern sinkende, sondern sogar steigende Zahlen: Ende August 2020 standen quer über alle Branchen in Salzburg 7737 Lehrlinge in Ausbildung, was einem Plus von 0,4 Prozent im Vergleich zu 2019 entspricht. Gewerbe und Handwerk verzeichneten als größter Lehrlingsausbilder in Salzburg mit 3799 Lehrlingen ein Plus von 1,5 Prozent. Bei den Lehranfängern - in Summe 1108 junge Leute - konnte sogar eine Steigerung von 4,6 Prozent erzielt werden. Darüber freut sich auch der Sparten-obmann der Salzburger Handwerksbetriebe, Josef Mikl: "Auf Handwerk und Gewerbe ist eben Verlass."

Kammer-Präsident Peter Buchmüller betont zudem, dass die Salzburger Betriebe "damit nicht nur ihre wirtschaftliche Zukunft absichern, sondern auch eine enorme gesellschafts- und beschäftigungspolitische Leistung erbringen. Corona hat keinen negativen Einfluss auf die Lehrlingsausbildung. Das ist eine der guten Nachrichten in dieser schwierigen Zeit. Die viel zitierte Lehrlingskrise findet in Salzburg nicht statt!"

Anlass für den Medientermin der Kammer am Dienstag war die Verleihung des 30. Handwerkspreises. Diese wurde - statt einer eleganten abendlichen Gala im Haus für Mozart - beim Siegerbetrieb, dem Steinmetz-Unternehmen von Erich Reichl in Hallein-Gamp, unter freiem Himmel abgehalten. Reichl zeichnet gemeinsam mit dem Spenglereibetrieb von Georg Paradeiser aus Dorfbeuern für die Restaurierung der gotischen Außenfassade der Franziskanerkirche in Salzburg verantwortlich. In den Erhalt der historischen Konglomeratfassade wurden allein rund 7000 Arbeitsstunden investiert. Dabei kamen alte Handwerkstechniken wie das Verbleien von Stein zur Verbesserung der Wasserführung zum Einsatz.

Platz zwei ging an die Gschaider Metalltechnik GmbH aus Obertrum mit dem Projekt "Satisfy". Dabei handelt es sich um eine Sanitär-Einheit für Baustellen: Ein kompakter Mini-Container aus Edelstahl, der neben WC und Pissoir auch über ein Waschbecken mit Warmwasser, eine Heizung sowie eine Entlüftung verfügt. Mit dem dritten Platz wurde die Rohrmoser & Hettegger GmbH aus St. Veit im Pongau ausgezeichnet: Der Kfz-Betrieb hat die Komplettsanierung eines Audi Quattro, Baujahr 1986, durchgeführt, bei der das Auto bis zur letzten Schraube zerlegt wurde und defekte, nicht mehr erhältliche Teil nachgebaut wurden.

Einen der drei Sonderpreise heimste Michael Breckner von der BHS Datensysteme GmbH aus Eugendorf ein: Er entwickelte einen vollautomatischen Schankroboter: "Er wird über das Handheld aktiviert, holt sich das richtige Glas, kühlt es auf minus 34 Grad und schenkt das richtige Getränk, das auch ein Mixgetränk sein kann, ein und stellt das Glas auf ein Tablett. Der Roboter schafft bis zu 180 Gläser pro Stunde. Damit hat der Kellner mehr Zeit für die Gäste."

Quelle: SN