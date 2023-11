Trotz der Teuerung wird im Pongau viel gespendet

Die Inflation belastet immer mehr Pongauerinnen und Pongauer. Das spürt beispielsweise auch die Caritas an der steigenden Nachfrage nach Beratungen. Gemeinnützige Einrichtungen im Bezirk nehmen aber dennoch kaum Rückgänge in der Spendenbereitschaft wahr.

Vorweihnachtszeit ist Spendenzeit. Kurz vor dem Jahresende spenden die Österreicherinnen und Österreicher am liebsten. Im Jahr 2022 waren es insgesamt rund 900 Millionen Euro, 85 Prozent davon entstammten Spendenbeträgen von unter 200 Euro und kamen damit von Kleinspendern. Finale Zahlen für 2023 liegen noch nicht vor. Im Juli teilte Fundraising Austria, der Dachverband für den gemeinnützigen Sektor in Österreich, allerdings mit, dass die Spendenbereitschaft heuer erstmals seit vielen Jahren sinke. "Im April haben die Einnahmen der gemeinnützigen Organisationen den tiefsten Stand seit vier Jahren erreicht", hieß es damals. Günther Lutschinger, Geschäftsführer von Fundraising Austria, erklärte dazu: "Die Teuerung ist eindeutig angekommen im heimischen Spendenwesen."

Veranstaltungen als Spendenbringer

Ein Rundruf bei gemeinnützigen Vereinen und Einrichtungen im Pongau zeigt ein positiveres Bild. Trotz der Teuerung scheint die hiesige Spendenbereitschaft ungebrochen. "Wir spüren keine Zurückhaltung bei den Spenden", berichtet etwa Karin Rieser. Sie ist Obfrau der "Kinderhilfe - Kinder- und Jugendspital Schwarzach". Der Verein hilft Kindern und Jugendlichen in der Region, die durch Krankheit, Behinderung oder unerwartete soziale Umstände in Not geraten sind, mit finanziellen Unterstützungen für Therapien und ähnliche Aufwendungen. Der Einschnitt bei den Spendengeldern sei während der Coronapandemie, als keine Veranstaltungen abgehalten werden konnten, wesentlich größer gewesen. "Aber in dieser Hinsicht wurde jetzt wieder kräftig aufgeholt und wir sind wirklich dankbar, dass Vereine, Firmen und Privatpersonen immer wieder an uns denken und uns unterstützen."