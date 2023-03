Trumer Brauerei finanziert Erweiterung der Photovoltaik-Anlage über Crowdfunding

Binnen einer Woche war das Ziel von 250.000 Euro erreicht. Für die Investorinnen und Investoren erfolgt die Verzinsung in Form von Wertgutscheinen. Die Brauerei produziert inzwischen 80 Prozent des Eigenstrombedarfs selbst.

Die Trumer Privatbrauerei in Obertrum hat ihre Photovoltaikanlage um 250 auf 650 kWp erweitert. Die zusätzlichen Module wurden auf freien Dachflächen der Lagerhalle, des Gärkellers sowie der hauseigenen Kläranlage installiert. Damit kann das Familienunternehmen ab sofort bis zu 80 Prozent des Eigenstrombedarfs selbst produzieren. Seppi Sigl, Eigentümer der Brauerei: "Ein derart hoher Einsatz an erneuerbaren Energien ist einzigartig in unserer Branche."



"Das bestätigt uns in unseren Vorhaben und macht uns stolz."

Finanziert wurde das Projekt - ...