Trumer Brauerei sammelt Geld für Sonnenstrom

Die Trumer Brauerei will bis zu 400.000 Euro in eine Photovoltaikanlage auf den Dächern der Lagerhallen der investieren. Den Gang zur Bank spart sich das Unternehmen. Es setzt auf Crowdfunding. Das "Trumer Sonnenfunding" startet am 26. Juni.

SN/trumer brauerei Wolfgang Kernbeis-Schöndorfer und Seppi Sigl sind vom Erfolg des „Trumer Sonnenfunding“ überzeugt.