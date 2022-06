Trumer braut künftig auch einen Biohaferdrink

Die Trumer Privatbrauerei erweitert ihr Produktspektrum. "Im September kommt unser Biohaferdrink auf den Markt", erklärt Inhaber Seppi Sigl. Entstanden sei die Idee in der Coronazeit. Nach dem ersten Schock habe man gezielt neue kreative Wege gesucht, rausgekommen sei der Haferdrink, gebraut mit Gerstenmalz. Man fragt sich, was hat ein Biohaferdrink mit Bier zu tun. Viel mehr, als man glaube, erklärt Sigl. Das Getränk entstehe im Sudhaus und werde in einem ähnlichen Herstellungsverfahren wie Bier produziert. "Wir müssen nur einen Separierer ...