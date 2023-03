Trumer setzt neue Maßstäbe in der Ess- und Trinkkultur

Brauerei-Eigentümer Josef Sigl hat seinen Spezialitäten-Bieren ein weiteres Getränk hinzugefügt.

An Innovationen aus Obertrum ist man seit Jahrzehnten gewohnt. Das ist Josef Sigl VII. zu verdanken, der in den 1990er-Jahren die Glaskultur in der Bierbranche dermaßen revolutionierte, dass seine Pils-Gläser, die sogenannten Schlanken Stangen, heute in New York im Museum of Modern Art zu sehen sind. Auch die Biervielfalt trieb er in einer Zeit voran, als die Weltkonzerne den Geschmack vereinheitlichen wollten, indem er Feinschmecker mit Produkten aus seiner Creativ Brauerei verwöhnen ließ. Diese Entwicklung treibt nun sein Sohn Josef ...