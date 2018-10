Trumer wehrt sich gegen Brauriesen-Bierpatente

Am morgigen Dienstag werden am Europäischen Patentamt (EPA) in München Einsprüche gegen Gerstenpatente der Brauereiriesen Heineken und Carlsberg verhandelt. Unter den Beschwerdeführern sind die "Culturbrauer" Österreich, dazu gehören acht Privatbrauereien wie Hirt (Kärnten), Zwettl (Niederösterreich), Trumer (Salzburg), Mohrenbräu (Vorarlberg), Eggenberger (OÖ) und Murauer (Steiermark).

SN/APA (dpa)/Friso Gentsch Brau-Reisen wollen Gerste patentieren