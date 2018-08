Tüftler wollen Busse sauber antreiben

Flachgauer Verkehrstechnik-Firma setzt auf Brennstoffzellen-Fahrzeuge ohne Batterien. Das Unternehmen hat eine zweite Chance bekommen.

Es sind ganz normale Büros, in die der Besucher der Firma HET in Neumarkt eintritt. Aber schon ein paar Blicke in die Werkstatt und auf den Vorplatz zeigen das Besondere. Die Verkehrstechnik-Firma arbeitet daran, Züge, Busse, Lkw und auch Traktoren mit Brennstoffzellen (mit Wasserstoff) anzutreiben und im Stop-and-Go-Betrieb dynamischer zu machen. Und zwar ohne die üblichen tonnenschweren Batterien zum Nachladen, sondern mit moderner, elektrischer Kondensatortechnik. Für die Tüftler um den Geschäftsführer und technischen Leiter Johann Hartl (58) ist es wirtschaftlich eine zweite Chance, denn das 2006 gegründete Unternehmen war 2016 insolvent, es musste in ein Sanierungsverfahren. Früher zählte HET 33 Beschäftigte, heute 15. Aber es scheint bergauf zu gehen. "Wir suchen Leute. Der Laden geht erstaunlicherweise gut", sagt Hartl. Freilich: Mit den Innovationen und Erfindungen ist das Geld noch nicht zu verdienen. "Davon können wir nicht leben."