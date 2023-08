Tunnelsanierung: Pongauer Wirtschaftskammer-Obfrau kritisiert Vorgehen

Elke Steinbacher, die Obfrau der Wirtschaftskammer im Pongau, springt für Pongauer Unternehmen in Sachen Tunnelsanierung in die Presche. Sie kritisiert, dass die Wirtschaftstreibenden in die Planungen für die Tunnelsanierung von der Asfinag zu spät und zu wenig involviert wurden. Die Asfinag bleibt dabei: Die jetzige Form der Abwicklung sei alternativlos.

BILD: SN/SW/MANUEL HORN Elke Steinbacher kritisiert, dass Unternehmer im Innergebirg zu wenig in die Planungen für die Tunnelsanierung auf der A 10 involviert gewesen seien.

Die Sanierung der Tunnelkette auf der Tauernautobahn sorgt weiterhin für Sorgenfalten. Die Obfrau der Wirtschaftskammer (WK) im Pongau, Elke Steinbacher, springt nun für heimische Unternehmer in die Bresche. "Es stellt niemand die Notwendigkeit der Sanierung infrage. Als Vertreter der Wirtschaft hätten wir uns allerdings gewünscht, viel früher in die Planung eingebunden zu werden. Die Gefahr der Arbeiten ist nicht, dass Skifahrer im Stau stehen, sondern dass sie gar nicht erst ins Auto steigen, um zu kommen", unterstützt sie zuletzt laut gewordene Bedenken von heimischen Seilbahnunternehmen. Diese befürchten, infolge der Staus durch die einspurige Verkehrsführung auf der A 10 Rückgänge bei den Tagesgästen aus dem Zentralraum und Umsatzeinbußen im dreistelligen Millionenbereich hinnehmen zu müssen. Die Asfinag argumentiert, dass die Baumaßnahmen in der jetzigen Form auch rechtlich alternativlos seien, weil das Verkehrsaufkommen im Sommer um ein Vielfaches höher ist als im Winter. Zwischen Juni und September 2024 ist eine Pause bei den Arbeiten geplant, ehe bis Juni 2025 wieder einspurig gefahren wird. Steinbacher sieht auch abseits des Tourismus' Probleme "Dem Tourismus im Pongau und Pinzgau drohen enorme Einbußen. Es geht um zwei Wintersaisonen und es wäre notwendig gewesen, viel früher Gespräche zu führen, um den Schaden für die Tourismusregion so gering wie möglich zu halten", gibt Steinbacher zu bedenken. Da seien Einwände seitens der Wirtschaft nur logisch. "Außerdem geht es nicht nur um die Seilbahnbetriebe und den Tourismus, sondern auch um kleine Handwerksbetriebe, Zulieferer und indirekt betroffene Branchen, die teilweise Aufträge aufgrund der schwer abschätzbaren Stausituation nicht annehmen können. Bei normalem Verkehrsaufkommen geht die Asfinag von einer Zeitverzögerung von 30 Minuten pro Richtung aus", betont die WK-Obfrau weiters. "Spät vor vollendete Tatsachen gestellt" Dass die Forderungen nach einem Überdenken der Baupläne - vorgeschlagen wurde eine Etappenlösung mit weiteren Pausen im Winter - erst Anfang August laut wurden, erklärt Steinbacher so: "Die Wirtschaftstreibenden wurden von der Asfinag erst spät vor vollendete Tatsachen gestellt. Treffen mit uns waren kaum auf Austausch ausgelegt, sondern reine Informationsveranstaltungen." Die Seite der Unternehmen sei bei Planung kaum berücksichtigt worden. Die Asfinag entgegnet, man habe auch Touristiker und Seilbahner seit über zwei Jahren über das Projekt informiert. Eine Abänderung der jetzigen Pläne hätte zu einer Ausdehnung der Gesamtbauzeit um viele Jahre geführt, so ein Sprecher auf Nachfrage.